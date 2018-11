"Mama, ich wurde erschossen": Mädchen, das Essay über Waffengewalt schrieb, von Querschläger getötet

"Kleine Kinder sind Opfer sinnloser Waffengewalt", schrieb die Milwaukee-Studentin Sandra Parks in einem Essay. Zwei Jahre später wurde sie Opfer derselben Gewalttat, als sie von einem Querschläger getötet wurde. Die 13-jährige Parks saß am Montagabend in ihrem Zimmer und sah fern, als ein Kugelhagel durch ihr Fenster schoss. Die Kugeln waren nicht für sie bestimmt, aber eine traf sie in der Brust.

"Sie nahm es wie ein Soldat", sagte die Schwester des Mädchens gegenüber dem Fernsehsender WISN. "Sie kam einfach ins Zimmer herein und sagte: "Mama, ich wurde erschossen". Ersthelfer konnten Parks nicht retten, die am Tatort verstarb. Zwei verurteilte Straftäter wurden festgenommen, nachdem sie in der Nähe mit Kalaschnikow-ähnlichen Waffen gefunden worden waren. Es ist unklar, ob sie das Haus gezielt angegriffen hatten.

Zwei Jahre vor der tödlichen Tragödie hatte Parks einen Preis für einen Aufsatz gewonnen, in dem sie über ständige Morde in ihrer Heimatstadt schrieb. Ihr leidenschaftlicher Handlungsaufruf belegte den dritten Platz in einem Aufsatzwettbewerb zum Gedenken an Dr. Martin Luther King Jr. "Wir befinden uns in einem Zustand des Chaos", schrieb Parks. "In meiner Stadt höre und sehe ich fast jeden Tag Chaos. Kleine Kinder sind Opfer sinnloser Waffengewalt."

"Unsere erste Wahrheit ist, dass wir uns um einander kümmern müssen", fuhr sie fort. "Wir müssen einfühlsam sein und versuchen, uns gegenseitig in die Fußstapfen zu treten. Wir werden überwinden, wenn wir uns selbst und die Menschen um uns herum lieben."

Mehr zum Thema - McDonalds-Personal will schwarze Teenager verjagen – obwohl Mann mit Waffe draußen auf sie wartet