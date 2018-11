Drei Kilometer näher zusammen: Nord- und Südkorea verbinden Straße in demilitarisierter Zone

Armeeangehörige aus Nord- und Südkorea haben am Donnerstag in der Nähe der südkoreanischen Stadt Cheorwon eine unbefestigte Straße verbunden, die über die demilitarisierte Zone führt. Zu diesem Zweck verlegte Südkorea einen 1,7 Kilometer langen Weg, während Nordkorea eine Strecke von 1,3 Kilometer baute. Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass Straße künftig bei der gemeinsamen Suche nach Überresten der im Gefecht um die Hügel 281 gefallenen Soldaten verwendet werden soll.