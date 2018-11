Zentralafrikanische Republik überstellt Rebellenführer an Strafgerichtshof in Den Haag

Erstmals seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in der Zentralafrikanischen Republik vor sechs Jahren ist ein Rebellenführer an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt worden. Alfred Yekatom war vor zwei Wochen festgenommen worden. Am Samstag wurde der auch "Rambo" genannte Aufständische an Bord einer Chartermaschine ausgeflogen.