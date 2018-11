Nie wieder einsam: Betrunkener Chinese bestellt zum Singles’ Day Schwein, Pfau und Salamander

Quelle: Reuters Nie wieder einsam: Betrunkener Chinese bestellt zum Singles’ Day Schwein, Pfau und Salamander (Symbolbild)

Zum Singles’ Day, dem "Tag der einsamen Herzen", der in China am 11. November gefeiert wird, hat ein Mann online ein Minischwein, einen Pfau und einen riesigen Salamander bestellt. Er behauptet, beim Shopping betrunken gewesen zu sein. Bevor der Chinese seine Einkaufsliste sah, war er felsenfest davon überzeugt, dass er nur ein paar Kleidungsstücke bestellt habe. Er teilte seine Story über den in China beliebten Mikroblogging-Dienst Weibo.