Singles' Day rückt näher: Chinesischer Schnapsproduzent bietet lebenslange Lieferung zum Sonderpreis

Ein chinesischer Schnapshersteller hat im Vorfeld des Tages für Alleinstehende angekündigt, eine lebenslange Versorgung mit Báijiǔ, einem chinesischen Schnaps, für ungefähr 1.435 Euro anzubieten. Dies berichtete das Nachrichtenportal Mashable.

Nach Angaben des Alkoholproduzenten, Jiang Xiao Bai, beschränke sich die ungewöhnliche Werbeaktion auf die ersten 33 Kunden, die das Angebot in Anspruch nehmen wollen. Diejenigen, die sich für den unerschöpflichen Schnapsvorrat entscheiden, werden in weiterer Folge monatlich zwölf 100-Milliliter-Flaschen Báijiǔs frei Haus geliefert bekommen. Die regelmäßige Lieferung soll erst eingestellt werden, wenn der Kunde stirbt oder die Firma pleitegeht. Auch ein Pendant zur Rentengarantiezeit im Versicherungswesen gibt es in dem Vertrag: Für den Fall, dass der Empfänger in den ersten fünf Jahren der Laufzeit stirbt, können die restlichen Alkohol-Lieferungen auf ein Familienmitglied übertragen werden. Die Verkaufsaktion sei ein Teil des so genannten Tages der Singles, der am 11. November gefeiert wird. Sowohl das Datum des Tages (11.11.) als auch der Preis der monatlichen Schnapslieferungen (11.111 Yuan) sollen gewählt worden sein, weil die Zahl 1 auch im Chinesischen einen Single symbolisieren soll.

Mehr lesen - Frisch getrennte chinesische Frauen suchen Trost in „Grab-Therapie“ [VIDEO]