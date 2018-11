UN-Sicherheitsrat hebt Sanktionen gegen Eritrea auf

Quelle: Reuters

Der UN-Sicherheitsrat hat die seit rund einem Jahrzehnt bestehenden Sanktionen gegen den nordostafrikanischen Staat Eritrea aufgehoben. Die 15 Mitglieder des Gremiums sprachen sich am Mittwoch in New York einstimmig für eine von Großbritannien eingebrachte entsprechende Resolution aus. Die Sanktionen bestanden unter anderem aus einem Waffenembargo, Reiseverboten und eingefrorenen Konten. Gleichzeitig fordert die Resolution Eritrea auf, den Grenzkonflikt mit dem Nachbarland Dschibuti beizulegen.