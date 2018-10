Eritrea warnt Deutschland vor Einmischung in regionale Angelegenheiten

Quelle: www.globallookpress.com Eritrea warnt Deutschland vor Einmischung in regionale Angelegenheiten

Die Regierung von Eritrea hat die Bundesregierung aufgefordert, sich nicht in regionale Angelegenheiten einzumischen. Hintergrund der Kritik ist eine Rede von Bundesaußenminister Heiko Maas am 12. Oktober vor dem Bundestag, in der er die Menschenrechtslage in dem Staat am Horn von Afrika anprangert hat.