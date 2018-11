Dutzende Senioren von falschen Polizisten abgezockt – mehr als 100.000 Euro erbeutet

Quelle: www.globallookpress.com

Als falsche Polizisten sollen ein Mann und eine Frau in mehreren Bundesländern Dutzende Senioren um ihr Erspartes gebracht haben. Die beiden 21-Jährigen trieben nach Angaben der Polizei vom Montag zwischen April und Juli mit weiteren Verdächtigen als vermeintliche Beamte ihr Unwesen in Weinheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Auch in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern waren sie demnach aktiv.