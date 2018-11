Jüdische Fans aus Argentinien fliegen nach Spanien, um Sabbat-Verbot zu umgehen – Spiel verschoben

Wenn es um ein historisches Treffen von zwei seit ihrer Entstehung rivalisierenden Mannschaften geht, darf man es sich einfach nicht entgehen lassen. Was tun, wenn man als jüdischer Fan am Sabbat aber nicht mitgucken darf? Eine Gruppe jüdischer Fußball-Enthusiasten aus Argentinien sind extra nach Spanien geflogen, um sich das Finale zwischen „Boca Juniors“ und „River Plate“ in Echtzeit anschauen zu können, ohne gegen die Gebote des Judentums zu verstoßen.