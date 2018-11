Menschenscheuer Mann wohnt mehrere Wochen lang mit Leiche seiner Mutter im Haus

Die japanische Polizei hat in Yokohama einen 49-jährigen arbeitslosen Mann festgenommen, der niemanden über den Tod seiner Mutter informiert hatte. Der menschenscheue Japaner muss seit Mitte Oktober mit dem Leichnam unter einem Dach gewohnt haben.

Den Leichnam der 76-jährigen entdeckte ihre Tochter, als sie am 4. November die Frau besuchen wollte. Die 45-Jährige benachrichtigte die Behörden über den Tod ihrer Mutter. Am nächsten Tag verhaftete die Polizei ihren Bruder. Dabei war der Mann außer Stande, mit den Ermittlern mündlich zu kommunizieren. Stattdessen schrieb er einen Zettel. "Ich konnte nichts tun, also beschloss ich abzuwarten, bis meine Schwester nächstes Mal zu Besuch käme", stand dort. Gerichtsmediziner fanden keine sichtlichen Verletzungen am Körper der Verstorbenen. Die Frau muss an einer Krankheit oder einen natürlichen Tod gestorben sein. Angesichts seines psychologischen Zustandes dürfte dem Mann keine harte Strafe drohen. (Sora News 24)

