Franzose lebt mehr als zehn Jahre mit mumifiziertem Vater

Ein Franzose hat mehr als zehn Jahre mit der mumifizierten Leiche seines Vaters in einer Wohnung gelebt. Erst als der Sohn im nordfranzösischen Saint-Quentin selbst starb, wurde auch der tote Vater entdeckt, wie die Zeitung "Courrier Picard" am Freitag berichtete. Den gruseligen Fund machte aber nicht die Polizei, die drei Tage nach dem Tod des Sohns in die Wohnung kam.