Junger Raser: Elfjähriger klaut zum zweiten Mal Mutters Auto - Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein elfjähriger Junge hat einen Polizeieinsatz mit Verfolgungsjagd verursacht, nachdem er das Auto seiner Mutter gestohlen hatte und mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren war. Der Junge aus der Stadt Cleveland aus dem Bundesstaat Ohio ärgerte sich, weil seine Mutter ihm seine Playstation wegnahm. Er stahl ihre Schlüssel, stieg in ihren Dodge Durango ein und fuhr los.

Sein Vater eilte dem Jungen nach, der versuchte, sich an einer ehemaligen Feuerwache zu verstecken. Ein Polizist, der gerade vorbeifuhr, hielt an um zu erfahren, ob alles in Ordnung war. Der Junge geriet in Panik und trat sofort auf das Gaspedal. Er raste durch die Stadt mit einer Geschwindigkeit von fast 150 Kilometern pro Stunde, schaltete die Lichter aus und versuchte, seine Verfolger loszuwerden. Er fuhr mehrere Meilen, bis er auf einen geparkten Pkw prallte. Der Junge stieg dann aus und fiel in Ohnmacht. Er wurde in ein Krankenhaus mit Kratzern und Schnittwunden eingeliefert.

Dem Jungen droht nun ein Verfahren vor einem Jugendgericht. Er stahl den Wagen seiner Mutter bereits zweimal binnen 13 Monaten. Auf die Frage, warum er das zum ersten Mal machte, antwortete er, dass er sich langweilte.

