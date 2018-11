Bereits siebte Leiche nach Häusereinsturz in Marseille gefunden

Drei Tage nach dem tödlichen Einsturz zweier Wohnhäuser ist in den Trümmern eine siebte Leiche gefunden worden. Das berichteten mehrere Medien am Donnerstag unter Berufung auf den Bürgermeister der südfranzösischen Hafenstadt, Jean-Claude Gaudin. Zeitweise war die Suche nach Verschütteten unterbrochen worden. Zunächst mussten zwei einsturzgefährdete Nachbarhäuser abgerissen werden, erklärte der Bürgermeister am Vormittag.