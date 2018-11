Eingestürzte Häuser in Marseille - vierte Leiche in Ruinen entdeckt

In den Ruinen der eingestürzten Häuser in Marseille haben Einsatzkräfte mehrere Tote entdeckt. Am Dienstagabend wurde eine vierte Leiche geborgen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete.