Nach Meth-Vergiftung eines 5-Jährigen an Halloween: Polizei verhaftet Vater

Die Geschichte eines 5-Jährigen, der sich an Halloween im US-Bundesstaat Ohio angeblich mit einer methamphetaminhaltigen Süßigkeit vergiftet haben soll, hat eine überraschende Wendung bekommen. Die Polizei verhaftete den Vater des Kindes, nachdem er selbst positiv auf die Droge getestet worden war. Darüber hinaus entdeckte die Polizei bei der Hausdurchsuchung Zubehör für den Drogenkonsum und Rauschmittel wie Marihuana und Meth.

Braylen Carwell hatte sich am 30. Oktober plötzlich schlecht gefühlt, nachdem er nach eigenen Angaben eine der beim traditionellen Trick-or-Treating-Umzug eingesammelten Süßigkeiten in Form von Dracula-Zähnen gekostet hatte. Der Junge zitterte am ganzen Körper und konnte nicht einmal seine Arme bewegen. Der Vater brachte den 5-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus, wo Ärzte im Urin des Minderjährigen Drogenspuren nachwiesen. Die Tüte mit den Süßigkeiten wurde für ein toxikologisches Gutachten sichergestellt. Einige Zeit später teilte die Polizei mit, dass die Vergiftung nichts mit den Bonbons zu tun hatte, weil sie die Droge nicht enthielten. Inzwischen erholte sich Braylen Carwell vollkommen und kann wieder die Schule besuchen. (WLOS)

Ohio father charged after child tests positive for methamphetamine https://t.co/Yr9eeq3Sgupic.twitter.com/0PFQtXIqxV — KBOI 2News (@KBOITV) November 2, 2018

