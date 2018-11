Junge vergiftet sich an Halloween mit Süßigkeit – Ärzte weisen in seinem Urin Meth-Spuren nach

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein fünfjähriger Junge aus dem US-Bundesstaat Ohio hat sich an Halloween mit einer Süßigkeit vergiftet, die er beim traditionellen Trick-or-Treating-Umzug von Haus zu Haus bekommen haben will. Braylen Carwell fühlte sich nach eigenen Angaben unwohl, nachdem er eine der eingesammelten Süßigkeiten in Form von Dracula-Zähnen gekostet hatte. Das Kind begann am ganzen Körper zu zittern und konnte nicht einmal seine Arme bewegen.