USA: Kunden kaufen morgens Donut-Laden leer, damit Besitzer zu seiner kranken Frau fahren kann

Quelle: www.globallookpress.com USA: Kunden kaufen alle Donuts, damit Lokalbesitzer schneller zur kranken Frau fahren kann (Symbolbild)

Die Kunden der kleinen, familiengeführten Bäckerei in Seal Beach, Kalifornien, haben in den letzten zwei Wochen alle Donuts so schnell wie möglich aufgekauft. Nicht nur, weil sie gut schmecken, sondern damit der Lokalbesitzer John Chhan etwas früher zu seiner Frau ins Krankenhaus fahren kann. Seitdem die Ärzte bei ihr ein Gehirnaneurysma feststellten, kann sie nicht mehr in der Bäckerei aushelfen.