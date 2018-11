Kommunalwahl in Polen: PiS verliert große Städte

Quelle: Reuters Nonnen bei der Stimmabgabe in Krakau am 21. Oktober 2018

Bei den Kommunalwahlen in Polen hat die regierende PiS-Partei mehrere große Städte verloren. Dennoch bleibt sie stärkste Kraft im Land. Im nächsten Jahr stehen in Polen neben den Europawahlen die Wahlen zum nationalen Parlament an.