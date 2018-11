Warschau erzürnt: Deutsche Medien mischen sich in innere Angelegenheiten Polens ein

Quelle: Reuters © Francois Lenoir Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Brüssel, Belgien, 18. Oktober 2018.

Vor dem Besuch Angela Merkels in Polen wirft der polnische Ministerpräsident deutschen Medien in Polen deren Einflussnahme auf "innere Angelegenheiten Polens" vor. In Frankreich und Spanien sähe dies anders aus. Dort wäre eine solche Einmischung "undenkbar".