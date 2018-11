Mann eröffnet Feuer in Yoga-Studio in Florida und erschießt zwei Frauen

Quelle: Reuters Mann eröffnet Feuer in Yoga-Studio in Florida und erschießt zwei Frauen (Symbolbild)

Ein Mann hat in einem Yoga-Studio im US-Bundesstaat Florida zwei Frauen erschossen und sich danach selbst getötet. Darüber hinaus habe er am frühen Freitagabend (Ortszeit) vier weitere Menschen angeschossen sowie eine Person mit seiner Pistole geschlagen, sagte der Polizeichef von Tallahassee, Michael DeLeo. Die fünf Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, drei von ihnen seien bereits wieder entlassen worden. Der Zustand der beiden anderen sei stabil.