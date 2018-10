Nach Schießerei und elf Toten in Synagoge: Muslimische Vereine sammeln Tausende US-Dollar für Opfer

Nach dem jüngsten Angriff auf jüdische Gläubige in einer Synagoge in den USA, dem elf Menschen zum Opfer fielen, haben zwei muslimische Vereine Zehntausende US-Dollar für die Verletzten und die Familienangehörigen der Opfer gesammelt.

Die Tragödie hat viele erschüttert und zum aktiven Beistand veranlasst. Zwei gemeinnützige Organisationen Celebrate Mercy und MPower Change haben auf der muslimischen Website LaunchGood eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um Geld für die Opfer des Attentats zu sammeln. Deren Erlös hat alle Erwartungen bei weitem übertroffen: Obwohl das erste Ziel der Kampagne mit 25.000 US-Dollar angegeben wurde, überstiegen die Spenden diese Summer bereits nach den ersten sechs Stunden. Am Sonntagnachmittag erreichte die Spendensumme die Marke von 80.000 US-Dollar.

Gleichzeitig sammelt auch die Crowdfunding-Plattform GoFundMe Geld für Opfer der tödlichen Attacke. In zwei Tagen haben mehr als 11.500 Menschen nunmehr bereits 675.500 US-Dollar gespendet.

Am Samstag hatte ein 46 Jahre alter Mann mit seinem antisemitisch motivierten Attentat auf die «Tree of Life»-Synagoge in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania elf Menschen erschossen.

