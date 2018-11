Bill-Gates-Stiftung setzt Finanzierung für saudischen Wohltätigkeitsfonds wegen Khashoggi-Mord aus

Quelle: Reuters

Die weltweit größte Privat-Stiftung Bill & Melinda Gates Foundation setzt ihre Zusammenarbeit mit einer saudischen Wohltätigkeitsorganisation aus, die mit dem Kronprinzen Mohammed bin Salman in Verbindung steht. Anscheinend ist die Entscheidung auf den Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul zurückzuführen, berichtet die Zeitschrift Fortune.