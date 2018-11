Umweltfreundlicher Seeriese – Russischer Tanker mit Flüssigerdgasantrieb meistert Nördlichen Seeweg

Deck der "Lomonossow-Prospekt" bei Durchfahrt des Nördlichen Seeweges

Die "Lomonossow-Prospekt", ein mit Flüssigerdgas angetriebener Tanker der russischen Reederei Sowkomflot, hat am 30.10 als erstes Schiff dieser Art eine kommerzielle Fahrt auf dem Nördlichen Seeweg erfolgreich gemeistert. Dabei lief der Tanker die meiste Zeit ohne Eisbrecher-Geleit. Nur auf dem navigatorisch und hydrographisch anspruchsvollstem Gebiet des Aion-Eisfeldes in der Ostsibirischen See nahm die „Lomonossow-Prospekt“ die Hilfe des Atomeisbrechers "Taimyr" in Anspruch.