Frau setzt sich zu Halloween Vampir-Gebiss ein – Arzt muss falsche Zähne wegbohren

Ein Halloween-Kostümfest hat für eine US-Bürgerin mit einem zahnärztlichen Alptraum geendet. Die Einwohnerin des Bundesstaates Alabama wollte sich als Vampirin verkleiden und kaufte sich zu dem Kostüm ein typisches Gebiss für drei Dollar (etwa 2,65 Euro), um damit die Gestalt zu komplettieren. In der Packung mit den falschen Zähnen lag auch eine Tube mit Klebstoff, den Anna Tew kurzerhand nutzte.

Die Frau konnte nicht ahnen, dass das künstliche Gebiss an ihren echten Zähnen ganz fest haften bleiben würde. Anna Tew versuchte anfangs das unerwartete Problem mit eigenen Kräften zu lösen: Sie zog und rüttelte an dem Vampir-Gebiss bis spät in die Nacht hinein. Auch eine Beißzange kam zum Einsatz. Letztendlich musste Anna Tew einen Zahnarzt konsultieren. Der Mediziner stellte fest, dass das Problem nicht an dem Klebstoff, sondern an der Eigenschaft ihrer echten Zähle lag. Das Vampir-Gebiss musste stückweise weggebohrt werden. Damit die echten Zähne der Frau beim Eingriff nicht zu Schaden kamen, bekam die Patientin keine Betäubungsspritze verpasst. (Fox News)

Alabama woman’s zombie Halloween costume turns into medical nightmare after $3 fake teeth get stuck https://t.co/UyvjxInFpS#FoxNews — Fox News Health (@foxnewshealth) October 29, 2018

Mehr zum Thema - "Vampir-Kinder": Erlanger Forscher testen erfolgreich Heilmethode