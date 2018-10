Antisemitischer Attentäter tötet elf Menschen in Synagoge

Quelle: Reuters Antisemitischer Attentäter tötet elf Menschen in Synagoge

Ein 46 Jahre alter Mann hat am Samstag bei einem antisemitisch motivierten Attentat auf eine Synagoge in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania elf Menschen getötet. Sechs weitere, darunter vier Polizisten, wurden verletzt. Der Attentäter selbst wurde angeschossen und ins Krankenhaus eingeliefert. Augenzeugen zufolge soll er beim Eindringen in die Synagoge gerufen haben: "Alle Juden müssen sterben." Die Bundesstaatsanwaltschaft erhob Anklage in insgesamt 29 Punkten gegen den Mann.