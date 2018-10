Schießerei in Synagoge in Pittsburgh – mindestens vier Tote

In einer Synagoge in Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania ist es zu Schüssen gekommen. Der Sender Fox News und weitere US-Medien sprachen von mindestens vier Toten, insgesamt seien acht Menschen angeschossen worden, darunter auch zwei Polizisten.

An der "Baum des Lebens"-Synagoge in Pittsburgh sind mehrere Menschen erschossen worden. "Es gibt Tote", sagte ein Polizeisprecher am Samstag am Tatort vor Journalisten. Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen worden, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Später sprach er von "mehreren Opfern." Die Lage sei jedoch auch nach der Festnahme noch nicht völlig unter Kontrolle, ein weiterer Schütze könne nicht völlig ausgeschlossen werden.