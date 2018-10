Lehrgang für Muggel? Indische Hochschule bildet bald Juristen nach "Harry Potter"-Büchern aus

Die West Bengal National University of Juridical Sciences (NUJS) in der indischen Stadt Kalkutta bietet ihren Studenten ab dem kommenden Dezember einen neuen Kurs an, bei dem die renommierte Fantasy-Romanreihe "Harry Potter" der englischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling als Lehrbücher auftreten soll. Die Teilnehmer des Lehrgangs sollen herauszufinden, inwiefern sich die Zauber-Gesetze der magischen Welt im indischen Recht anwenden lassen.