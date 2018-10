Japanischer Journalist nach drei Jahren Geiselhaft in Syrien frei

Ein vor drei Jahren in Syrien von islamistischen Extremisten verschleppter japanischer Journalist ist aller Wahrscheinlichkeit nach wieder auf freiem Fuß. Dies teilte ein Sprecher der japanischen Regierung am Dienstag in Tokio mit.