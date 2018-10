YouTube-Star bestellt zwei Glas Wasser in Imbissstube und zahlt dafür 10.000 Dollar

Quelle: www.globallookpress.com

Ein Videoblogger aus den USA hat für zwei Glas Wasser 10.000 Dollar (rund 8.700 Euro) in bar bezahlt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Imbissstube "Sup Dogs" in Greenville. Der Mann setzte sich an einen Tisch und bestellte zweimal Wasser. Der Gast nippte an dem Wasser, während er in der Speisekarte blätterte, stand dann auf und verließ das Lokal, ohne noch etwas dazu zu bestellen.