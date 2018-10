Australische Regierung verliert Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament

Quelle: Reuters Australische Regierung verliert Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament (Archivbild)

In Australien hat die rechtsliberale Regierung von Premierminister Scott Morrison ihre knappe Mehrheit im Parlament verloren. Bei einer Nachwahl um ein Mandat in Sydney unterlag der Kandidat der Liberalen Partei am Samstag seiner unabhängigen Kontrahentin Kerryn Phelps. Bisher hatte das Bündnis eine Mehrheit von einer einzigen Stimme.