Unvergessliche Rosenhochzeitsfeier: US-Paar besucht sechs Disneyland-Parks innerhalb von 20 Stunden

Zu ihrem zehnten Hochzeitstag haben sich Heather und Clark Ensminger aus dem US-Bundesstaat Tennessee einen besonderen Feier-Plan einfallen lassen. Als begeisterte Disney-Fans besuchten sie an einem einzigen Tag sechs Disneyland-Freizeitparks an zwei entgegengesetzten US-Küsten. Um das kühne Abenteuer wahr werden zu lassen, musste das Ehepaar innerhalb von 20 Stunden 4.000 Kilometer zurücklegen und zweimal die Zeitzone wechseln.

Die große Reise war grundsätzlich für das Hochzeitsjubiläum gedacht, sollte aber auch Heather Ensminger nach dem Jahrestag des Todes ihres Vaters unterstützen, schreibt die Nachrichtenagentur Associated Press. Sie begann am Mittwoch um 6:15 Uhr (EDT) im Themenpark "Disney's Hollywood Studios" des Komplexes "Walt Disney World Resort" nahe der Stadt Orlando im US-Bundesstaat Florida. Um exakt 7:00 Uhr durften Heather und Clark als erste Besucher das Gelände des Parks betreten. Circa zwei Stunden später gingen sie in den Vergnügungspark "Epcot", um als Nächstes das "Magic Kingdom" zu erkunden. Gegen Mittag landeten die US-Amerikaner schließlich im Themenpark "Disney's Animal Kingdom", von dem ihr Weg zum Orlando International Airport führte.

Etwa eine Stunde, nachdem ihr Flugzeug gegen 18:45 Uhr (PDT) am Los Angeles International Airport landete, kamen sie im "Disney California Adventure Park" in Anaheim, Kalifornien an. Als Heather und Clark um 23:30 Uhr den sechsten und ältesten Themenpark "Disneyland Resort" verließen, hätten sie kaum glücklicher sein können, ihre "Mission" erfüllt zu haben.

