Ehemaliger britischer Vize-Premier wird Facebooks neuer Politikchef

Quelle: AFP Ehemaliger britischer Vize-Premier wird Facebooks neuer Politikchef

Facebook holt sich den ehemaligen britischen Vize-Premier Nick Clegg als neuen Politik- und Kommunikationschef an Bord. Der frühere Parteichef der Liberaldemokraten wird für den Job nach Kalifornien ziehen, wie er am Freitag in einem Facebook-Beitrag ankündigte.