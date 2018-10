Barcelona: Sagrada Familia muss Millionenstrafe an Stadt zahlen

Quelle: Reuters

Die Basilika Sagrada Familia in Barcelona muss an die Behörden der Stadt 36 Millionen Euro zahlen, da für den Bau des Gotteshauses seit 133 Jahren eine Baugenehmigung fehlt. Die Summe soll in zehn Jahren ausbezahlt werden. Die Mittel werden verwendet, um die Infrastruktur in der Nähe der Basilika, einschließlich neuer Bushaltestellen, zu finanzieren.