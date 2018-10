Café-Besitzer verscheucht Dieb in 6.500 Kilometern Entfernung

Ein Brite hat es geschafft, während des Urlaubs einen Dieb aus seinem Café in 6.500 Kilometern Entfernung fortzutreiben. Jamie Foster war in einem Reisebus, der ihn zu einem Flughafen in der Dominikanischen Republik bringen sollte, als ein Melder in seinem Handy anging. Der Mann konnte über eine App beobachten, wie ein Dieb in seine Kaffeestube in Wickford in der englischen Grafschaft Essex eindrang und in der Kasse herumwühlte.