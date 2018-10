US-Polizei verdächtigt 90-Jährigen des Mord mit Hilfe eines Fitness-Armbandes

Quelle: Reuters

Die US-Polizei hat einen 90-jährigen Mann verhaftet, der verdächtigt wird, seine Stieftochter umgebracht zu haben. Die 67-jährige Karen Navarra wurde mit Platzwunden am Hals, am Kopf und einem Messer in der Hand am 13. September tot aufgefunden. Die Ermittler konnten den Tathergang anhand ihres Fitness-Armbandes nachverfolgen, das sie beim Sterben trug.