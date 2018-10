Exklusiv-Interview: Für ein multipolares Eurasien muss Russland mit Indien kooperieren

Der russische Präsident Vladimir Putin schüttelt dem indischen Premierminister Narendra Modi die Hand, während er am 5. Oktober 2018 an einem russisch-indischen Wirtschaftsgipfel in Neu-Delhi teilnimmt.

Nach dem indischen Kauf russischer Luftabwehrsysteme befürchtet Indien keine Strafmaßnahmen von Trump, weil das Land in der US-Asien-Strategie zu bedeutungsvoll ist. Indien möchte mit beiden, USA und Russland, kooperieren. Schließlich sei Moskau in Eurasien Indiens wichtigster Partner.

Doktor Samir Saran ist Präsident des in Neu-Delhi ansässigen regierungsnahen Forschungsinstituts Oberserver Research Foundation, kurz ORF. Die Stiftung hat sich auf Fragen der Sicherheit, Strategie und Wirtschaft Indiens spezialisiert.

Das Interview wurde von RT Deutsch-Redakteur Ali Özkök geführt.

Indien kauft das russische Flugabwehrsystem S-400, obwohl erst kürzlich die USA China dafür sanktioniert haben. Erwarten Indien jetzt auch US-Strafpakete?

Angesichts der eher vagen Antwort von Präsident Trump auf die Frage der Ausnahmeregelungen für Indien ist klar, dass das außenpolitische Establishment in Washington noch unsicher ist, wie es weitergehen soll.

Indien ist jedoch sowohl ein attraktiver Markt für US-amerikanische Waffenhändler als auch der Dreh- und Angelpunkt der US-amerikanischen Strategie eines "freien und offenen Indo-Pazifiks". Sowohl die Waffenhersteller als auch die strategische Community in Washington werden wahrscheinlich zugunsten Indiens abwägen und es nicht sanktionieren.

Unabhängig von den kurzfristigen Folgen für Indien wird Washington daher gezwungen sein, die Interessen Indiens langfristig zu berücksichtigen.

Was sind die militärischen Gründe für Indien, die S-400 überhaupt von Russland zu erwerben?

Das S-400 ist ein hochentwickeltes Anti-Access-/Flächenverweigerungs-Raketensystem - eine Plattform, die kein anderes Land, nicht einmal Washington, Indien zur Verfügung stellen wird. Das Luftabwehrsystem wird als entscheidender Machtmultiplikator in den Grenzgebieten Indiens fungieren.

Neben der Unterzeichnung des S-400-Abkommens wurden auch wirtschafts- und energiepolitische Entscheidungen getroffen. Was wurde im Detail besprochen und was wurde vereinbart?

Für mich war der wichtige Anstoß das Angebot Russlands, Indien die Teilnahme an Energie- und Handelsprojekten in der Arktis zu ermöglichen. Diese Region ist ein aufkommender, wenn auch oft ignorierter Schauplatz der Geopolitik. Es wird ein Wettlauf um die Nutzung der kommerziellen Möglichkeiten der Region und die Definition ihrer Verwaltungsarchitektur stattfinden. Es bleibt abzuwarten, wie Indien darauf reagieren wird.

Welche geopolitischen Überlegungen würden sich bei den USA durchsetzen, wenn sie im Falle Indiens mit Verzicht eine Ausnahme machen würden? Schließlich ist Indien neben China und Russland einer der wichtigsten geopolitischen Akteure im asiatischen Raum.

Langfristig ist Indien ein unschätzbarer Partner für Washington. Tatsächlich könnte sich Indien bis Mitte des Jahrhunderts zu einer der größten Volkswirtschaften der Welt entwickeln - ein Prozess, der einen schrittweisen und organischen Anstieg seiner strategischen Fähigkeiten fördern wird.

Zwei Erwartungen werden die zukünftigen Entscheidungen Washingtons stützen: Erstens, dass Investitionen in die indische Verteidigungsindustrie dazu beitragen werden, dass Delhi den Aufstieg Chinas im Indopazifikraum ausbalanciert. Und zweitens, dass Indien in der Lage sein wird, demokratische Normen und den Freihandel in Asien durch seine eigenen Wünsche und seine eigenen Vorstellungen zu verankern.

Einige Analysten behaupten, dass Russland aufgrund der wachsenden Zusammenarbeit mit Pakistan allmählich beginnt, seine Position in der Kaschmir-Frage zu ändern. Inwieweit ist das wahr und besteht eine realistische Chance, dass Indien Russland in Zukunft politisch gegenüber den USA bevorzugt?

Russland ändert seine Position in der Kaschmir-Frage nicht wirklich. Moskaus Werben um Pakistan basiert auf zwei Realitäten: Erstens, Pakistan wird auch weiterhin ein Gesprächspartner in Afghanistan bleiben und für die Ambitionen Russlands in Zentralasien von Bedeutung sein. Zweitens ändern sich die geopolitischen Gleichungen in der Region schnell - und so wie Indien nach neuen Partnern sucht, so sucht auch Moskau nach neuen Partnern.

Es ist noch zu früh, um ein Urteil über diese sich entwickelnden Partnerschaften abzugeben. Sie werden oft von kurzfristigen Interessen und globaler politischer Unsicherheit getrieben. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass Russland Indien bei einem so hochsensiblen Thema wie Kaschmir konfrontieren würde.

Indien wird aber auch Russland nicht politisch den USA vorziehen - vielmehr müssen die USA lernen, dass Indien mit beiden arbeitet. Im indisch-pazifischen Raum setzt Neu-Delhi auf Washington, dessen Wirtschafts- und Sicherheitspräsenz den Aufstieg Chinas ausgleichen kann. In Eurasien wird Moskau Indiens wichtigster Partner sein.

Der Erzfeind Indiens, Pakistan, trennt sich inzwischen von den USA und arbeitet immer enger mit China zusammen, einem engen Partner Russlands. Wie wirkt sich die wachsende russische Zusammenarbeit mit diesen beiden Staaten auf die regionale Dynamik und Entscheidungsfindung in Indien aus?

Angesichts der US-amerikanischen Sanktionen ist die einzige wirkliche Wahl Russlands die Abhängigkeit von und die Partnerschaft mit China. Während die enge Partnerschaft zwischen Moskau und Peking für Indien sicherlich ein Problem darstellt, muss sich Moskau auch selbst mit der Nachhaltigkeit seiner Entscheidung befassen.

Russland sollte sich Sorgen machen, dass es von China in Zentralasien und Osteuropa wirtschaftlich und militärisch unter Druck gesetzt wird. Tatsache ist, dass Moskau, wenn es ein multipolares Eurasien anstrebt, Indien in die Vereinbarung einbeziehen muss oder riskieren muss, Chinas Vorstellungen von Eurasien nachzugeben.

Indien arbeitet in Afghanistan eng mit den USA zusammen, um die afghanische Regierung gegen die Taliban am Leben zu erhalten. Welche Rolle spielt die indische Position in Afghanistan, wenn es zu politischen Gesprächen zwischen Putin und Modi kommt?

Beide Länder sind sich zwar einig, dass der Frieden in Afghanistan eine Priorität ist, aber sie unterscheiden sich in ihren politischen Vereinbarungen, die getroffen werden müssen. Darüber hinaus bleibt die Situation in der Region angesichts der politischen Mischung vor Ort komplex. Darunter fallen die USA, Russland, China, Iran und Pakistan.

Mit Putin hat Indien wahrscheinlich seine langjährige Position bekräftigt, dass jede Friedensinitiative in Afghanistan von der Kabuler Regierung geleitet werden muss. Indien hätte auch die in Sotschi vereinbarte Agenda zur Durchführung gemeinsamer Entwicklungsprojekte in Afghanistan mit Moskau vorantreiben können.

Letztes Jahr forderte Russland Indien auf, sich dem chinesischen Seidenstraßenprojekt anzuschließen. Indien scheint jedoch Vorbehalte zu haben. Dies ist vor allem auf den China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) zurückzuführen. Aus welchen geopolitischen Gründen lehnt Indien eine Megainfrastruktur mit China wegen seiner Zusammenarbeit mit Pakistan ab?

CPEC ist einer von vielen Einwänden, die Indien gegen Pekings sogenannte Belt and Road Initiative (BRI) hat. Das eigentliche Problem ist jedoch, dass es sich bei der BRI um ein Projekt handelt, das nur von China entworfen, finanziert und durchgeführt wird. Als ein wichtiger Akteur im asiatischen Raum kann Indien nicht zulassen, dass China die politischen Bedingungen für Asien allein diktiert.

China muss ein multilateraleres Spielbuch annehmen, wenn es die indische Unterstützung für die BRI will. Indien und andere asiatische Mächte müssen bei der Schaffung der Regeln und Institutionen der Region und bei der Nutzung der Handelsmöglichkeiten ein legitimes Mitspracherecht kriegen.