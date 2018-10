Medienberichte: Großer Anschlag in Deutschland verhindert

Quelle: www.globallookpress.com Medien: Großer Anschlag in Deutschland verhindert (Symbolbild)

Die Sicherheitsbehörden haben nach Medienberichten in einer mehr als einjährigen Operation einen Anschlagsplan der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) in Deutschland durchkreuzt. Dazu hätten 2016 insgesamt drei Teams von Attentätern nach Deutschland reisen sollen, um die Tat vorzubereiten und durchzuführen. Ziel sei möglicherweise ein Musikfestival gewesen, berichteten am Mittwoch NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung (Donnerstag) gemeinsam sowie parallel dazu auch Die Zeit.