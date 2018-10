Fall Chaschukdschi: Türkei durchsucht Haus des saudischen Konsuls

Mit einem Tag Verspätung suchen die türkischen Behörden nun auch in der Residenz des Konsuls in Istanbul nach Spuren des vermissten saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi. Ein Ermittlungsteam habe das Gebäude am Mittwoch betreten, meldete die staatliche Nachrichtagentur Anadolu.