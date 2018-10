Arzt aus Bayern soll Patienten mit Hepatitis C infiziert haben

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

In einer Klinik in Bayern sind vermutlich mehrere Patienten bei Operationen mit Hepatitis C infiziert worden. "Nach bisherigem Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass die Übertragung des Virus durch einen Arzt des Krankenhauses erfolgte, der mit dem Virus infiziert war", teilte das Landratsamt Donau-Ries am Dienstag mit.