Historische Organspende: HIV-positive Mutter spendet ihrer nicht infizierten Tochter Leber

Quelle: www.globallookpress.com Zum ersten Mal in der Geschichte: HIV-positive Mutter spendet ihrer nicht infizierten Tochter Leber

Ärzte in Südafrika haben zum ersten Mal in der Geschichte einem nicht infizierten Kind die Leber seiner HIV-positiven Mutter transplantiert. Die Operation wurde im Vorjahr durchgeführt, als das Mädchen im Alter von 13 Monaten an einer lebensgefährlichen Leberkrankheit litt. Ursprünglich hatte es zwei potenzielle Organspender gegeben, doch nachdem diese als ungeeignet abgelehnt wurden, bat die Mutter, ihrem Kind einen Teil ihrer Leber spenden zu können.