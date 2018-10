Pariser Kunstgalerie zeigt Sarg in Form eines Turnschuhs

Quelle: www.globallookpress.com Pariser Kunstgalerie zeigt Sarg in Form eines Turnschuhs (Symbolbild)

Die Galerie Ruttkowski; 68 hat am Wochenende eine neue Kunsthalle in Paris eröffnet. Zu diesem Anlass fand eine große Ausstellung mit Werken von Künstlern aus den Bereichen Mode, Musik und Stadtkultur statt. Das Highlight der Ausstellung ist ein lebensgroßer Sarg in Form eines Nike-Turnschuhs.