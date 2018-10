US-Studentin kämpft weiter für Einreise-Recht nach Israel

Eine US-Studentin, die schon seit fast zwei Wochen auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv festsitzt, kämpft weiter um ein Recht auf Einreise. Die 22-jährige Lara Alkasem habe vor dem Höchsten Gericht Berufung eingelegt, bestätigte ihr Anwalt am Sonntag. Das Gericht legte fest, bis zu einer endgültigen Entscheidung in ihrem Fall dürfe Lara Alkasem nicht in die USA abgeschoben werden.

Die junge Frau mit palästinensischen Wurzeln war am 2. Oktober mit einem Studentenvisum am internationalen Flughafen gelandet, weil sie Mitte Oktober ein Studium an der Hebräischen Universität in Jerusalem beginnen wollte. Die Behörden verweigerten ihr jedoch die Einreise, weil sie in der Vergangenheit in der Organisation "Studenten für Gerechtigkeit in Palästina" aktiv gewesen war, und warfen ihr die Unterstützung der anti-israelischen Protestbewegung BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) vor. Die Hebräische Universität, die die junge Frau juristisch unterstützt, äußerte Bedauern über diese Entscheidung. Lara Alkasem könnte zwar in die Vereinigten Staaten zurückreisen. Sie entschied sich aber dafür, am Flughafen auszuharren. (dpa)

US student of Palestinian descent, spent over a week in #TelAviv airport after being denied entry to #Israelhttps://t.co/gsHXqjvhsP — RT (@RT_com) October 11, 2018

Mehr zum Thema - Israels Verteidigungsminister droht Hamas mit hartem Schlag