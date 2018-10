Israels Verteidigungsminister droht Hamas mit hartem Schlag

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat der im Gazastreifen herrschenden Hamas mit einer neuen Militäroperation gedroht. "Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir der Hamas einen Schlag versetzen müssen, der so hart wie möglich ist", sagte der Politiker der israelischen Nachrichtenseite "Ynet" am Sonntag. Die Entscheidung liege am Ende aber in den Händen der israelischen Regierung.

Die Hamas habe "Gewalt an der Grenze in eine strategische Waffe verwandelt", sagte Avigdor Lieberman. Die radikalislamische Palästinenserorganisation versuche so, "unsere Standhaftigkeit abzunutzen". Die Situation an der Gaza-Grenze sei unerträglich. "Bevor man in den Krieg zieht, muss man alle anderen möglichen Optionen ausgeschöpft haben", sagte der Verteidigungsminister. "Ich glaube, dass wir in den letzten Monaten jede Anstrengung unternommen und jeden Stein umgedreht haben."

Bei neuen Protesten an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen waren am Freitag sieben Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Nach Angaben des israelischen Militärs hatten sich rund 15.000 Palästinenser an der Grenze versammelt und Steine, Brandsätze und Granaten geworfen. (dpa)

