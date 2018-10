Sieben Palästinenser sterben bei Protesten an Grenze zum Gazastreifen

Bei neuen Protesten an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen sind sieben Palästinenser ums Leben gekommen. Sie seien vom israelischen Militär am Freitag erschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Weitere 250 Palästinenser, unter ihnen auch zehn Minderjährige, hätten Verletzungen erlitten.