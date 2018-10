Pastor Andrew Brunson bittet Gott um "übernatürliche Weisheit" für Donald Trump

Der zwei Jahre lang in der Türkei festgehaltene US-Pastor Andrew Brunson hat bei seinem Empfang im Weißen Haus für US-Präsident Donald Trump gebetet. Der Geistliche kniete am Samstag im Oval Office vor dem Republikaner zum Gebet nieder legte ihm die linke Hand auf die Schulter. "Oh Gott, ich bitte Dich, dass Du Deinen Heiligen Geist über Präsident Trump ergießt. Dass Du ihm übernatürliche Weisheit gibst, um alle Pläne, die Du für dieses Land und für ihn hast zu erfüllen", betete der Pastor.

Andrew Brunson war im Oktober 2016 wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgenommen und später in Untersuchungshaft genommen worden. Ende Juli wandelte ein Gericht die Haft in Hausarrest um. Der Fall löste ein schweres Zerwürfnis zwischen Washington und Ankara aus. Am Freitag hob ein Gericht im westtürkischen Izmir schließlich den Hausarrest und die Ausreisesperre für den Geistlichen auf, sodass er die Türkei noch am Abend verlassen konnte. Bei einer Zwischenlandung auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz wurde der Pastor vom vom US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, empfangen. (dpa)

