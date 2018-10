Fotografie-Student sucht nach Sujet für Bild und verliert beide Füße

Fotoschüler sucht nach Sujet für Bild und verliert beide Füße (Symbolbild)

In Mexiko hat ein Student der Fotografie auf der Suche nach einem Bildmotiv beide Füße verloren. Der tragische Vorfall ereignete sich am 6. Oktober im Bezirk Miguel Hidalgo der mexikanischen Hauptstadt. Der 25-Jährige ging mit seiner Kamera an einer Bahnstrecke spazieren, konnte aber anscheinend nichts Interessantes finden. Plötzlich sah der Mann eine langsam fahrende Lok und wollte sich ein potenziell spannendes Sujet nicht entgehen lassen.