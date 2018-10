Londoner Museum löst mit 'womxn' statt 'women' netzweit Empörung aus - und entschuldigt sich

© Twitter / Wellcome Collection

Das Londoner Museum Wellcome Collection hat in einer Werbung für ein neues viertägiges Programm des Museums "Her stories" (ihre Geschichten) das englische Wort „women“ ins „womxn“ verwandelt. Mit der bewußt veränderten Schreibweise des Wortes sollten Probleme von Frauen und das Schaffen nicht-männlicher Minderheiten und farbiger Menschen in den Fokus gerückt werden.