Für Frauenrechte gekämpft – Irakischer Instagram-Star in Bagdad erschossen

Quelle: www.globallookpress.com Für Frauenrechte gekämpft – Irakischer Instagram-Star in Bagdad erschossen

In der irakischen Hauptstadt Bagdad ist eine ehemalige Schönheitskönigin der Stadt und Instagram-Star erschossen worden. Tara Faris soll in ihrem eigenen Auto von Unbekannten erschossen worden ein. Der Mord reiht sich in eine Serie von Anschlägen gegen Aktivistinnen für Frauenrechte ein.