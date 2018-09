Polizei in Indien fasst "berüchtigten Serienmörder" - 33 Opfer

Quelle: www.globallookpress.com Polizei in Indien fasst "berüchtigten Serienmörder" - 33 Opfer (Symbolbild)

Die Polizei in Indien ist nach Dutzenden Morden an Lastwagenfahrern dem mutmaßlichen Täter auf die Spur gekommen. Der 48-Jährige habe nach seiner Festnahme gestanden, 33 Truckfahrer seit 2008 getötet zu haben, teilte Polizeisprecher Rahul Kumar Lodha am Mittwoch mit.