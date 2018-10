Guatemalas Ex-Vizepräsidentin zu 15 Jahren Haft verurteilt

Die frühere guatemaltekische Vizepräsidentin Roxana Baldetti muss wegen Korruption in Haft. Ein Gericht in Guatemala-Stadt verurteilte die 56-Jährige am Dienstag zu 15 Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Es sei bewiesen, dass Baldetti den Staat um drei Millionen Dollar betrogen habe, teilte das Gericht mit. Die Ex-Vizepräsidentin des mittelamerikanischen Landes muss sich noch in drei weiteren Fällen des Korruptionsvorwurfs vor Gericht verantworten.